Tutti pazzi per il tailler nero di Maria de Filippi a C’è Posta per te | sapete quanto costa? Solo la giacca una fortuna!

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 5 febbraio 2023) Il 4 febbraio è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di C’èper te.fin dal suo ingresso in studio ha conquistatocon unchic ed elegante di colore. Come sempre con unaed un pantalonenon si sbaglia mai e possiamo dire che subito L'articolo proviene da KontroKultura.