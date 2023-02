Turchia | il Galatasaray vince con i gol di Mertens e Icardi

Leggi su sportface

(Di domenica 5 febbraio 2023) Ilancora nella ventiduesima giornata del campionato turco, con il 2-1 in rimonta ai danni del Trabzonspor che permette alla capolista di portarsi momentaneamente a +9 sul Fenerbahce impegnato domani contro il Konyaspor. Un match iniziato male per i padroni di casa, passati in svantaggio dopo pochi istanti dal fischio d’inizio. A ribaltare la partita ci hanno pensato due vecchie conoscenze della Serie A italiana come Driese Mauro. Al minuto 18 infatti il belga ex Napoli ha firmato il pareggio, proprio su assist del sudamericano. Proprio l’argentino ex Inter e Psg poi ha trasformato al 53? il rigore del definitivo 2-1 in favore del. SportFace.