Tsurenko-Zhu oggi in tv | orario | canale e diretta streaming finale Wta Hua Hin 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 5 febbraio 2023) Lesiasfiderà Lin Zhu nelladel torneo WTA 250 di Hua Hin, in programma dal 30 gennaio al 5 febbraio. La giocatrice ucraina ha beneficiato del ritiro di Andreescu in semi, tornando nell’atto conclusivo del torneo Wta dal 2019. A separarla dal titolo c’è la cinese Zhu, vittoriosa contro la connazionale Xinyu Wang in semie protagonista di un ottimo avvio di stagione considerando anche il buon Australian Open. Secondo i bookmakers sarà Zhu a scendere in campo leggermente favorita. L’unico precedente sorride però a, capace di imporsi nel 2019 a Dubai. TABELLONE PRINCIPALE COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEYe Zhu si affronteranno, domenica 5 febbraio, alle ore 11:30. Il match sarà trasmesso in ...