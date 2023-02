(Di domenica 5 febbraio 2023) Si completa la 18ª giornata di Superlega con 4 partite.mantiene il0 - 3 (24 - 26, 26 - 28, 22 - 25) Non fa sconti l'Itas Trentino, priva del centrale Lisinac, ...

Poi improvvisamentesi riaccende con uno show di Sbertoli in battuta che tra mezzi punti ed ace (2 diretti) trascina l'Itas che trova un break di 8 punti consecutivi (20 - 23), 7 dei quali con ...MEDA. Ilespugna il "Città di Meda" grazie ai gol di Garofalo e Sipos e vince ancora infilando il settimo risultato utile consecutivo (cinque vittorie e due pareggi) ed esce, finalmente, dalle secche ...

Trento sbanca Taranto e conserva il secondo posto La Gazzetta dello Sport

Il Trento non si ferma più e sbanca anche il Renate: ora è fuori dalla ... il Dolomiti

Basket Serie A, Trento sbanca il PalaLeonessa. Chiusa a Brescia la ... il Dolomiti

Impresa Unahotels: sbanca Trento 84-68 e riaccende la speranza Reggionline

Anche a Trieste è un grandissimo Trento: gli aquilotti dominano e ... l'Adige

MEDA. Il Trento espugna il “Città di Meda” grazie ai gol di Garofalo e Sipos e vince ancora infilando il settimo risultato utile consecutivo (cinque vittorie e due pareggi) ed esce, finalmente, dalle ...Utilizziamo cookie per le finalità indicate di seguito. Ha la possibilità di scegliere di non consentire alcuni tipi di cookie. Cliccando sulle diverse categorie di cookie potrà avere ulteriori inform ...