OpenStreetMap contributors Doppia scossa di terremoto oggi 4 febbraio 2023 in Friuli Venezia Giulia. Le altre scosse del giorno in Italia. Dettagli INGVlain Friuli Venezia Giulia! L' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una doppia scossa di terremoto oggi, sabato 4 febbraio 2023 a Tramonti di Sopra, in provincia di ...Il cesenatese è interessato ormai da settimane da uno sciame sismico che ha prodotto due terremoti di magnitudo 4. E nonostante la costa adriatica sia una zona ad alta sismicità, i terremoti in quest'...

Trema la terra nel napoletano, scossa magnitudo 3 a Bacoli % anteprima24.it

Napoli trema ancora: scossa nella notte. Epicentro a pochi ... TERRANOSTRA | NEWS

Terremoti a Napoli, scossa nella notte di magnitudo 3 nella zona dei Campi Flegrei Corriere del Mezzogiorno

La terra trema ancora in Romagna, nuova scossa nel Cesenate AGI - Agenzia Italia