Traffico Roma del 05-02-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 5 febbraio 2023) LuceverdeBuonasera ultimo appuntamento della giornata e troviamo ancora code sulla carreggiata interna del raccordo anulare 3 alla Cassia bis è la Salaria rallentamenti con code a tratti anche in carreggiata esterna tra la Pontina è Lanina e poi ci sono ancora code sulla A24 in direzione dipertra l’uscita a Carsoli Oricola e la barriera diest auto anche sulla tangenziale lungo via del Foro Italico tra alla Farnesina e viale della Moschea direzione Salaria breve attese sulla diramazioneSud per entrare sul raccordo e poi troviamo anche sullaFiumicino per entrare sul raccordo rallentamenti invece sulla Pontina tra Castelno e il raccordo direzione Eur nelle prossime ore previsto un notevole abbassamento ...