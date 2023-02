Traffico Roma del 05-02-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 5 febbraio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio in redazione Massimo peschi pocoquesto pomeriggio sulle strade dinon mancano Comunque gli incidenti sono diversi ma non stanno creando disagi alla circolazione solo quello avvenuto sulla via Salaria all’altezza di via di Villa Ada provoca code nelle due direzioni in centro fino alle 18 in Piazza Vittorio Emanuele all’interno dei Giardini pavimentati si sta festeggiando il capodanno cinese per la notevole affluenza di partecipanti non si escludono Dunque ripercussioni aldi zona allo stadio Olimpico invece è in svolgimento l’incontro di rugby per il 6 Nazioni Italia Francia sono attive modifiche alla circolazione non si escludono difficoltà sulle strade intorno allo stadio al termine del match dettagli di queste le altre notizie sul sito ...