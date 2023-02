Traffico Roma del 05-02-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 5 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati all’ascolto è tornato regolare ilsulla statale Pontina anticipata questa mattina la chiusura di via Aurelia Antica divieto di transito tra via di Villa Betania via delle Fornaci nelle due direzioni ilviene deviato su via delle Fornaci in direzione raccordo è su via di Villa Betania verso Porta San Pancrazio inevitabili Code in corrispondenza della chiusura rallentamenti sulla tangenziale est tra Corso di Francia e la galleria Fleming in direzione Salaria e sono in programma questa notte lavori all’interno della galleria che verrà chiusa dalle 22 alle 6 in direzione Salaria auto in coda lungo la via del mare tra via del Fosso di Dragoncello Ostia antica del Litorale trasporto pubblico riprendono i lavori di ammodernamento della metro a questa sera chiusura anticipata alle 21 e ...