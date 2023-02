Traffico Roma del 05-02-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 5 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati auto in coda su via Pontina per lavori e incidente tra via Cristoforo Colombo e Tor de’ Cenci verso Pomezia di fusioni lungo la carreggiata interna del raccordo fine in uscita allo svincolo per La via Pontina in zona Torre Angela segnalato dalla polizia locale un incidente su via di Torrenova in prossimità di via Matteo altro incidente al quartiere Portuense rallentamenti in via dell’Impruneta in corrispondenza di piazza Fabrizio De Andrè a Piazza Vittorio si festeggia il capodanno cinese possibili difficoltà per ildi zona tra le 12 e le 18 del pomeriggio domani in programma la chiusura per lavori su via Aurelia Antica In entrambe le direzioni a partire dalle 9 sarà chiuso il tratto tra via di Villa Betania via delle Fornaci deviazioni su via delle Fornaci in direzione raccordo Esu via ...