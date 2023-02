Traffico Roma del 05-02-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 5 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati segnalato dalla polizia locale un incidente sul ponte Garibaldi in corrispondenza di Lungotevere de’ Cenci prestare attenzione a Tor Marancia resta chiusa la corsia laterale di via Cristoforo Colombo tra via Laurentina & via Accademia degli Agiati verso il centro in svolgimento nel quartiere Giuliano dalmata la corsa del ricordo l’arrivo previsto alle 11:30 circa in via Oscar Senigallia chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti deviate alcune linee del trasporto pubblico locale alle 16 all’Olimpico il 6 Nazioni di rugby con Italia Francia modifiche alla circolazione nei pressi dello stadio a partire dalle 14 non si è loro difficoltà per ilal Flaminio al della Vittoria ricordiamo che lo stadio è irraggiungibile con il tram 2 che parte da Piazzale Flaminio e da 16 linee di ...