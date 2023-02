Traffico Roma del 05-02-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 5 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’ascolto possibili rallentamenti al quartiere Aurelio per incidente in piazza giureconsulti tritata alla domenica ecologica in programma per oggi rinviata al 26 febbraio di svolgimento nel quartiere Giuliano dalmata alla corsa del ricordo l’arrivo previsto alle 11:30 circa in via Oscar Senigallia chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti deviate alcune linee del trasporto pubblico locale al via da domani lavori su via Aurelia Antica a partire dalle 10 sarà chiuso il tratto tra via di Villa Betania è via delle Fornaci verso Porta San Pancrazio in programma questa notte la chiusura della galleria Fleming sulla tangenziale est per lavori dalle 22 alle 6 chiuso il tunnel in direzione Salaria per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it La Marina riccomi è ...