Traffico Roma del 05-02-2023 ore 08 | 30

(Di domenica 5 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno Mary trovati all’ascolto le Tata la domenica ecologica in programma per oggi rinviata al 26 febbraio si mantiene regolare scarso ilsulla rete stradale della capitale nel quartiere Giuliano dalmata alle 9 prenderà il via alla corsa del ricordo partenza ed arrivo in via Oscar Senigallia fino alle 11:30 circa chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti deviate anche alcune linee del trasporto pubblico locale alle 16 all’Olimpico il 6 Nazioni di rugby Italia Francia modifiche alla circolazione nei pressi dello stadio a partire dalle 14 non si escludono difficoltà per ilal Flaminio è al della Vittoria Ricordiamo lo stadio è raggiungibile con il tram 2 che parte da Piazzale Flaminio e da 16 linee bus da diverse zone della città in programma Questa notte hai la chiusura della galleria ...

