Tra Grande Guerra e pallone | la particolare storia della Giana

(Di domenica 5 febbraio 2023) Roma, 5 feb – Monte Zugna, una ventina di chilometri a Sud di Rovereto. Imperversano le tempeste d’acciaioe nella zone del Trincerone i militari italiani sbarrano la strada all’esercito austro-ungarico. “In piedi sulle trincee conquistate, sprezzante di ogni pericolo, splendido esempio di ardimento e di slancio, incitava i propri soldati a resistere e respingere i reiterati furiosi contrattacchi nemici, finché cadde mortalmente colpito in fronte”. Fu così che il 26 giugno 1916 Erminiooffriva alla patria il suo massimo sacrificio. Nato appena diciannove anni prima in quel di Gorgonzola, il giovane sottotenente inserito nel quarto reggimento del battaglione alpino “Aosta”, era unappassionato di calcio. Uno sport, quello deldi cuoio, ancora ai ...

E' una giuria che abbiamo fortemente voluto proprio per ilrispetto che portiamo nei ... I duetti di Sanremo 2023 - Il dossier Le pagelle delle canzoni - I cantantivecchie e nuove leve ...Basta guardare all'andamento della spesa sanitaria in rapporto al Pil che, sempreil 2008 e il ...della spesa nei Paesi europei dipende in parte da "scelte di policy" e in parte da una più"...

Cronisti in classe, grande sfida tra 13 scuole il Resto del Carlino

Tra le formazioni italiane “stecca” solo l’Unterland. Grande impresa del Fassa, alla sua quarta vittoria consecutiva hockeytime.net

C’è stato un nuovo grande scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina Il Post

Opportunità tra i grandi brand dei beni di consumo e i tecnologici Il Sole 24 ORE

Carnevale di Venezia, in migliaia per la grande apertura tra parate, luci, musica e danze ilgazzettino.it

Le novità al Mido: i nuovi occhiali hanno ispirazioni vintage, con il gran ritorno del color Avana, ma spingono il design oltre ogni limite ...CITTADELLA - «Sono cresciuta in un contesto in cui lo standard di bellezza presupponeva l'essere bianca. E, sa, i ragazzini possono essere molto spiacevoli. Io ero sempre la ...