Tra cinque anni | ruggito-Meloni | la frase che fa impazzire la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 5 febbraio 2023) Tutti a Roma per sostenere il candidato alle regionali in Lazio, Francesco Rocca. All'evento intervengono tutti i leader del centrodestra: Silvio Berlusconi, poi Matteo Salvini e infine Giorgia. Il premier parla a tutto campo, rispondendo ad accuse e polemiche, rivendicando risultati e fissando i prossimi obiettivi. La leader FdI esordisce affermando che "voi italiani non avete cambiato idea per accontentare vostro figlio se sapevate che non era giusto farlo: avete fatto le scelte giuste perché la famiglia non spenda soldi in cose meno necessarie. Io credo che la nazione vada governata così. Se hai orizzonte corto guardi al consenso, se hai orizzonte lungo le risposte arrivano tra, perché saremo ancora qui. E vedrò i dati del Pil, dell'occupazione. Allora arriverà anche il consenso vero, non effimero con ...