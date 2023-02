Totti-Blasi | la «guerra dei Rolex» continua

Leggi su vanityfair

(Di domenica 5 febbraio 2023) Durante il terzo confronto in tribunale gli ex coniugi sono rimasti sulle loro posizioni: Ilary sostiene che i preziosi orologi che ha prelevato dalla cassetta di sicurezza le appartengono perché glieli ha regalati Francesco, mentre lui giura di averli comprati per sé e li rivuole