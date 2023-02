Tottenham-Manchester City domenica 05 febbraio 2023 ore 17 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di domenica 5 febbraio 2023) Il risultato di Everton-Arsenal di sabato all’ora di pranzo non dovrebbe incidere in modo rilevante sull’atteggiamento diche si ritrovano a Londra dopo il 4-2 dell’Etihad del 19 gennaio scorso. Gli Spurs quel giorno andarono avanti 2-0 prima di subire una clamorosa rimonta dalla quale comunque si sono ripresi bene, almeno InfoBetting: Scommesse Sportive e

Il pomeriggio della 22esima giornata di Premier League sarà arricchito da una sfida di altissimo livello, tra ildi Antonio Conte e ilCity di Pep Guardiola. Quest'ultimi vanno alla ricerca dei tre punti per continuare l'inseguimento all'Arsenal, ma davanti avranno unbisognoso di ...Pronostici altre partite A proposito di gol le altre due partite più attese di oggi in giro per l'Europa sonoCity di Premier League e Feyenoord - PSV di Eredivisie. Anche ...

Pronostici calcio, Tottenham-Manchester City: X2 + Over 2.5 a 1.99 La Gazzetta dello Sport

Tottenham-Manchester City dove vederla in TV e streaming su Sky o DAZN: le formazioni Sport Fanpage

VIDEO - Il Manchester City fa visita al Tottenham e celebra sui social il poker di Dzeko nel 2011 Fcinternews.it

Tottenham-Manchester City, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming Today.it

Tottenham - Manchester City: pronostico, formazioni e dove vederla in TV e streaming - 05/02/2023 - Calcio d'Angolo Calcio d'Angolo

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...I Gunners perdono 1-0: adesso il Manchester City può avvicinarli. Dopo ben cinque mesi senza subire sconfitte, l’Arsenal capolista della Premier League inglese cade a Liverpool, sul campo dell’Everton ...