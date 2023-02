Torino-Udinese 1-0 | successo importante dei granata

(Di domenica 5 febbraio 2023) All’Olimpico Grande, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’Olimpico Grandesi affrontano nel match valido per la 21° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ilsblocca la partita. Nel match contro l', valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, i ragazzi di Ivan Juric trovano la rete grazie a Karamoh che apre il ...Unica partita domenicale in programma alle 15,verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.itIn attesa del big match di questa sera Inter - Milan, il palinsesto della ventunesima giornata di Serie A prevede solamente una partita ...

Udinese in dieci per ora. 20' Intanto problemi per Success ... vede Karamoh e lo serve per andare davanti al portiere ma l'attaccante aspettava palla sui piedi per tirare. TORINO (3-4-2-1): Milinkovic ...SECONDO TEMPO 49' Mette palla in mezzo l'Udinese sulla palla recuperata dal fallo non fischiato, non ci arriva nessuno sul secondo palo. 48' Riparte Aina all'ultimo minuto, tirato ...