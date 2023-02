Torino | Karamoh | «Felice per il gol | sull’Europa…»

(Di domenica 5 febbraio 2023) Le parole di Yannickdopo il gol e la vittoria delper 1-0 contro l’Udinese. Tutti i dettagli Yannha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match casalingo vinto per 1-0 dalcontro l’Udinese grazie ad un suo gol. PAROLE – «Una partita difficile, contro una squadra fortissima. Uno contro uno in ogni zona del campo: abbiamo fatto una bella aprtita, sono contento per me e per la squadra. Ho passato 6 mesi ad allenarmi bene e adesso c’è la fiducia del mister e della squadra. Questo è importante per me. Europa? Il campionato ha delle buone squadre. L’importante è continuare così». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ad inizio ripresa il gol per ilarriva: al 49 Ola Aina rientra sul destro e crossa in mezzo perche prende il tempo ai difensori friulani e batte Silvestri. Inizialmente annullato per ...Pafundi: sv ) Ehizibue 5: si addormenta in occasione del gol del, permettendo adi andare a raccogliere indisturbato il cross di Aina forse perché convinto che l'avversario fosse in ...

Fiorentina-Torino, una nota lieta: Karamoh segna e cerca la svolta personale Toro News

Torino – Udinese 1-0, Karamoh regala un altro dispiacere a Sottil: il racconto dall’Olimpico Trivenetogoal

Serie A: Torino-Udinese 1-0, decide un gol di Karamoh Gazzetta di Parma

Torino batte Udinese 1-0. Gol di Karamoh e sorpasso Liberoquotidiano.it

TORINO (ITALPRESS) – Una rete di Karamoh a inizio ripresa basta al Torino che batte 1-0 all’Olimpico l’Udinese e opera il sorpasso in classifica: granata settimi a quota 30 punti, friulani ottavi a 29 ..."Una vittoria importantissima, ho visto i ragazzi carichi e dare tutto in quella che era la terza partita in sette giorni. È stata una grande ...