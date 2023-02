Urbanoha parlato alla stampa al termine del match- Udinese, valido per la ventunesima giornata di Serie A 2022/2023. Tra i temi toccati dal presidente granata anche la cessione di Sasa Lukic ...Lo dice il tecnico del, Ivan Juric, commentando ai microfoni di Dazn il successo ottenuto all'Olimpico sull'Udinese. "Spero che Ola Aina adesso trovi continuità, prima dell'infortunio era nel ...

Cairo: "Settimo posto Il campionato è lungo... Lukic non avrebbe mai firmato, come Belotti" Toro.it

Torino-Udinese 1-0, Cairo: “Avanti così, far bene partita per partita” Toro News

Torino, Cairo: "Lukic come Belotti, non avrebbe mai rinnovato. L'ho venduto per non perdere anche lui a zero" Voce Giallo Rossa

Torino, Cairo: 'Cosa mi aspetto da Ilic e Gravillon. Lukic Come Belotti...' Calciomercato.com

Video – Torino-Udinese 1-0, Cairo: “Ilic Juric ci teneva. Mi spiace per Lukic” Toro News

"Con Lukic e' stata come Belotti, non avrebbe mai firmato: mi e' spiaciuto, ma l'avremmo perso a zero". Il presidente del Torino, Urbano Cairo, spiega la cessione del serbo al Fulham. "Ma abbiamo pres ..."Con Lukic e' stata come Belotti, non avrebbe mai firmato: mi e' spiaciuto, ma l'avremmo perso a zero". Il presidente del Torino, Urbano Cairo, spiega la cessione del serbo al Fulham. "Ma abbiamo ...