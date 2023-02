TOP10 SETTIMANA | PRIMO POSTO PER JUVE-LAZIO | THE VOICE SENIOR SEMPRE PIÙ IN ALTO

(Di domenica 5 febbraio 2023) Nuovo appuntamento con, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti della prima serata. Passiamo in rassegna lada domenica 29 a sabato 4 febbraio 2023. In vetta c’èntus-con quasi 5.2 milioni. Al secondoci sono Le Indagini di Lolita Lobosco, mentre al terzo C’è Posta per Te con Maria De Filippi. Questai valori assoluti della classifica sono decisamente più in linea con il periodo stagionale. Posizione Rete Nome del programma Ascolto #1 Canale 5ntus-5.178.000 #2 Rai1 Le Indagini di Lolita Lobosco 5.073.000 #3 Canale 5 C’è Posta per Te 4.472.000 #4 Canale 5 Inter-Atalanta 4.418.000 #5 Rai1 Che Dio Ci Aiuti 4.306.000 #6 Rai1 The...

La scorsa, il Mail on Sunday ha rivelato che il re avrebbe chiesto all'arcivescovo di Canterbury di mediare per garantire la presenza dei Sussex alla sua incoronazione. Sim/Int2L'udienza di appello contro la scarcerazione era fissata per laprossima. Figa' - Talamanca, che e' stato interrogato l'ultima volta questa mattina, e' in attesa del disbrigo delle ultime ...

La Top 10 per la settimana del 23 gennaio: "You People" conquista ... About Netflix

Classifica Radio EarOne settimana 5: Blanco più alta nuova entrata della settimana… Angelina Mango entra in Top 50! All Music Italia

La Top 10 per la settimana del 16 gennaio: "Ginny & Georgia" è il ... About Netflix

Top10, scontro diretto tra Colorno e Petrarca - Top10 RugbyMeet

Classifiche FIMI, settimana 5 del 2023: Bresh debutta come il più ... Recensiamo Musica

Due titoli per i nostri ragazzi e tre finali, di cui due al femminile, in una settimana dove il tricolore ha sventolato alto ...Inizia l’attività a Bathurst, sede questo fine settimana della 12 Ore valida per l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. Porsche sale al comando al termine della quinta sessione di prove l ...