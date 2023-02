TOP10 SETTIMANA | PRIMO POSTO PER JUVE-LAZIO | THE VOICE SENIOR SEMPRE PIÙ IN ALTO

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 5 febbraio 2023) Nuovo appuntamento con, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti della prima serata. Passiamo in rassegna lada domenica 29 a sabato 4 febbraio 2023. In vetta c’èntus-con quasi 5.2 milioni. Al secondoci sono Le Indagini di Lolita Lobosco, mentre al terzo C’è Posta per Te con Maria De Filippi. Questai valori assoluti della classifica sono decisamente più in linea con il periodo stagionale. Posizione Rete Nome del programma Ascolto #1 Canale 5ntus-5.178.000 #2 Rai1 Le Indagini di Lolita Lobosco 5.073.000 #3 Canale 5 C’è Posta per Te 4.472.000 #4 Canale 5 Inter-Atalanta 4.418.000 #5 Rai1 Che Dio Ci Aiuti 4.306.000 #6 Rai1 The...