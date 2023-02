Tina Cipollari una furia | da lì tutto è cambiato | la terribile svolta a Uomini e Donne

Leggi su altranotizia

(Di domenica 5 febbraio 2023)è una vera e propria, ma che cosa l’ha fatta scattare per comportarsi in questo modo? Ecco quand’è avvenuta laal Trono Over diè l’opinionista più irriverente di. Nonostante a volte i modi un po’ troppo passionali, la pupilla di Maria De Filippi è apprezzata dal pubblico del piccolo schermo proprio per questo motivo, in quanto non si nasconde mai dietro ad un dito e dice sempre ciò che pensa.è una: adesso cambia– Instagram @original – Altranotizia.itNella ...