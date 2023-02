Tim non funziona | Inter-Milan su Dazn a rischio? Sui social | “Fate presto vi prego”

(Di domenica 5 febbraio 2023) Si sono registrati diversi disservizi Tim in tutta Italia. Molti tifosi e appassionati di calcio sono preoccupati per il derby dio, che andrà in scena alle 18, e che rischia di non poter essere visto da tutti gli utenti. Problemi di connessione in molte case con i programmiche non riescono ad essere visti dagli abbonati. Tutti i tifosi sperano in una risoluzione dei problemi entro le 18. SportFace.

I tecnici disono a lavoro e per ora è escluso l'attacco hacker. Secondo la Polizia Postale si tratterebbe solo di problemi tecnici che interessano la rete internet fissa equella mobile.Sul dischetto va Kvaratskhelia , chesbaglia e fa 1 - 0 (46'). Poi sale in cattedra Osimhen : ... Tutta la Serie Aè solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. ...

TIM down: segnalazioni in tutta Italia HDblog

Down Tim oggi: problemi alla connessione. Pioggia di lamentele QUOTIDIANO NAZIONALE

Tim down, segnalazioni in molte città d'Italia la Repubblica

Tim down, problemi alla rete Telecom Italia segnalati in molte regioni: cosa sta succedendo Corriere della Sera

Tim down: segnalazioni in tutta Italia Sky Tg24

Problemi per gli utenti che navigano con Tim. Nella mattinata di domenica 5 febbraio in diverse città italiane si sono registrati rallentamenti nei servizi o down totali. Le anomalie hanno riguardato ...Allerta per gli utenti TIM che stanno passando delle ore davvero difficili: il servizio infatti sembra non funzionare più, e l'allarme è scattato in tutta Italia.