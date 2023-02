Tim down | Epifani | 'La rete Internet è al 30% | conseguenze enormi Ecco quando si risolverà'

Il problema potrebbe essersi verificato a livello dell'Internet exchange point. L'esperto: 'Per tornare alla normalità potrebbero anche volerci diversi giorni come nel caso di Libero e ...Situazione davvero complicata quella dovuta al guasto alla rete internet fornita dache si è registrato nelle ultime ore e che non sembra prossimo a cessare. Il presidente di Fondazione Fondazione Sostenibilità Digitale, Stefano Epifani, non ha nascosto la sua perplessità: 'Il ...

Internet, cellulari e anche il telefono fisso. Problemi sulla rete Tim in tutte le Marche come nel resto d'Italia. Le segnalazioni sono migliaia, anche su Facebook.