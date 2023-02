Tim down e cyber-attacco | tifosi in ansia per Inter-Milan Dazn mette le mani avanti | «Problema dell’operatore | che è al lavoro per risolverlo»

Leggi su open.online

(Di domenica 5 febbraio 2023) Manca poco all’inizio di una delle partite più attese del campionato italiano, certamente la più attesa ao: il derby tra, accesosi di nuova verve sportiva dopo la lotta serrata tra le due squadre per lo scudetto nell’ultimo campionato. Il Napoli pare in fuga per lo scudetto di quest’anno, ma la stagione è ancora lunga, e il secondo posto è comunque un traguardo ghiotto. Peccato che a poche ore dalla stracittadina dio l’Italia sia stata colpita da due fenomeni sulle cui possibiliconnessioni non c’è al momento chiarezza: il crollo della connettività della retenet, con i server di Tim particolarmente colpito, ed il “massiccio”hacker ai danni di decine di sistemi nazionali segnalato dall’Agenzia nazionale per la ...