TikTok è un’arma potentissima E fare gli snob non serve a nulla

(Di domenica 5 febbraio 2023) Dovevano squassare le urne delle Politiche 2022 con quella che era stata presentata come un'autentica macchina da guerra elettorale, che avrebbe mosso le legioni di indecisi e risvegliato le coscienze dei diciottenni. Come erano loquaci in campagna elettorale, quando lanciavano appelli militarizzanti ai milioni di follower incitandoli a votare contro il Medioevo: come s'è poi visto, l'apparato degli influencer e relativa agenda a base di diritti e inclusione si è sgonfiato come un soufflé mal cucinato. Il 26 settembre, quelli furbi hanno silenziosamente «fatto pippa» dagli Instagram e dailistati a lutto, gli altri twittavano inneggiando alla resistenza dal front row di Moschino. La sconfitta dei Ferragnez Il magro risultato è riprova evidente del fatto che «follower» non equivale a «elettore». Secondariamente, le istanze confusionarie dei principali