“Ti volevo tanto bene” Lutto per la tv italiana | Mara Venier in lacrime per l’amico scomparso

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 5 febbraio 2023)nel mondo del cinema e della tv: è morto il famoso manager dei vip Alessandro Lo Cascio. L’uomo aveva sol52 anni e se n’è andato per un attacco di cuore improvviso. Ha lavorato coi più grandi di sempre, da da Gina Lollobrigida a Raffaella Carrà. In queste ore sono tantissimi i vip che stanno esprimendo il loro cordoglio, perlopiù sui social. Tra i molti anche la conduttrice di Domenica In,, che su Instagram scrive: “Alessandro eri gentile, buono, generoso, troppi dolori per te! Ti”. Negli stessi istanti, anche Sandra Milo ha dedicato al manager parole di grande rispetto: “Oggi si è spento inaspettatamente un collaboratore prezioso, un amico di vecchia data, molto più di un fidato agente, quasi un ...