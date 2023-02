Ti abbiamo pagato non puoi sfottere Simona Ventura massacra la Elia in diretta | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 5 febbraio 2023) Antonellaè statata inda, che insieme a Paola Perego conduce Citofonare Rai2. Ad un certo punto laha infatti "sgridato" la sua "inviata" a Sanremo. Ladurante il collegamento ha ironizzato sui dolcetti. "Io adesso ho avuto il picco glicemico per laquindi ho fatto quel che dovevo fare, me ne vado a mangiarmi i baci di Sanremo, boni!”, ha detto l'ex valletta di Mike Bongiorno. E lal'ha redarguita proprio come fece Mike: "No senti Antonella, tiprofumatamente e tu nonlo sponsor, per cui adesso stai lì con un sacco di ospiti, devi fare le interviste, mi sa che hai una ...