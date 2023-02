Thomas Bricca | Omar era il vero obiettivo dell' agguato Ora fugge da Alatri | «Qui vogliono uccidermi»

Si terrà questa sera alle 21, nella chiesa delle Mole ad Alatri, una veglia in ricordo di, il 19enne ucciso a colpi di pistola in un agguato nel centro cittadino. L'iniziativa, lanciata dal parroco don Luca Fanfarillo, arriva ad una settimana esatta dall'omicidio, per i cui ..." Volevano uccidere me non. E' iniziato tutto per razzismo, questa è la verità ". A dirlo è Omar, 20 anni destinatario degli spari che hanno invece ucciso nei giorni scorsiad Alatri, in provincia di Frosinone. Il giovane ha raccontato la sua versione - che i carabinieri già conoscono - in una diretta Instagram dal suo profilo, diretta che è stata ripresa ...

Omicidio di Thomas Bricca, trovato un proiettile: le indagini per avvicinarsi ai killer ilmessaggero.it

Thomas Bricca, il ragazzo che doveva essere il bersaglio dell’agguato: “È iniziato tutto per… Il Fatto Quotidiano

Thomas Bricca, fugge da Alatri il vero bersaglio dell'agguato Repubblica Roma

Omicidio Alatri, «Thomas Bricca ucciso al posto mio, ora sono dovuto andare via per paura» Corriere Roma

Alatri, trovato il proiettile che ha ucciso Thomas Bricca Repubblica Roma

Omicidio Alatri, video su Instagram: "Tutto iniziato per razzismo, io il vero obiettivo dell'agguato e non Thomas" "Il giovane ha raccontato la sua versione - che i carabinieri già conoscono - in una ...Si terrà questa sera alle 21, nella chiesa delle Mole ad Alatri, una veglia in ricordo di Thomas Bricca, il 19enne ucciso a colpi di pistola in un agguato nel centro cittadino. (ANSA) ...