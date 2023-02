Thomas Bricca non era il vero bersaglio Il ventenne Omar | “Volevano uccidere me per motivi razzisti”

(Di domenica 5 febbraio 2023), il 18enne ucciso a colpi di pistola ad Alatri, in provincia di Frosinone, sarebbe stato ilsbagliato di un raid avvenuto per. A sostenerlo è, 20 anni, destinatario – a suo avviso – degli spari che hanno invece ucciso nei giorni scorsi. Il giovane ieri, 4 febbraio, ha raccontato la sua versione – che i carabinieri già conoscono – in una diretta Instagram dal suo profilo, diretta che è stata ripresa da Il Messaggero. “me non. È iniziato tutto per razzismo, questa è la verità”, ha detto. Il ragazzo ha poi detto di essere “solo come un cane” e di parlare “tutti i giorni con, vi giuro che sento che mi ...

'Volevano uccidere me non. È iniziato tutto per razzismo, questa è la verità'. Omar, 20 anni, era il destinatario degli spari che hanno invece ucciso nei giorni scorsiad Alatri, in provincia di Frosinone . Il giovane ieri ha raccontato la sua versione - che i carabinieri già conoscono - in una diretta Instagram dal suo profilo, diretta che è stata ...... ma anche tanta rabbia per i nuovi dettagli che stanno emergendo per fare luce sull'omicidio di. L'ultimo è che quell'aggressione avrebbe una matrice razzista. Lo dice Omar, 20 anni, il ...

Alatri, il razzismo dietro la morte di Thomas Bricca Parla Omar: «Io il vero obiettivo: volevo denunciare 4 giorni prima» Open

La madre di Thomas Bricca, ucciso ad Alatri: Maledetti, Satana vi aspetta Fanpage.it

Ad Alatri rabbia alla manifestazione in ricordo di Thomas Bricca Corriere TV

Thomas Bricca, il ragazzo che doveva essere il bersaglio dell’agguato: “È iniziato tutto per… Il Fatto Quotidiano

Thomas Bricca, il sospetto di Alatri: "Sono stati quei due fratelli" Repubblica Roma

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Thomas Bricca ultime notizie oggi. Nelle scorse ore i carabinieri hanno rinvenuto sulla scena del crimine un proiettile.