Thomas Bricca | il ragazzo che doveva essere il bersaglio dell’agguato | “È iniziato tutto per razzismo | questa è la verità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 febbraio 2023) “Volevano uccidere me non. Èperè la”. Omar, 20 anni, era il destinatario degli spari che hanno invece ucciso nei giorni scorsiad Alatri, in provincia di Frosinone. Il giovane ieri ha raccontato la sua versione – che i carabinieri già conoscono – in una diretta Instagram dal suo profilo, diretta che è stata ripresa dal quotidiano Il Messaggero. Ildice di“solo come un cane” e di parlare “tutti i giorni con, vi giuro che sento che mi risponde”. E racconta che sabato sera sette persone avrebbero picchiato, davanti a tutti, famiglie e bambini, unegiziano perché avrebbe risposto in arabo. Lui ...