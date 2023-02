The Sunday Times | “Meloni era definita un pericolo | ora è il leader più popolare dell’Ue Ha smorzato la retorica | sta con Bruxelles”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 febbraio 2023) “un, ora Giorgiaè lapiù”. È il titolo di un articolo pubblicato sul sito del quotidiano inglese The. Nel 2020 il giornale di orientamento conservatore che fa parte del gruppo di Rupert Murdoch aveva inserito ladi Fratelli d’Italia – unica italiana – tra i “venti volti che potrebbero plasmare il mondo”. “Quando Giorgiaè diventata la prima donna premier italiana lo scorso ottobre, i suoi oppositori più accaniti l’hanno presentata come unper il suo Paese e per l’Europa – si legge nel pezzo -. Ci sono stati avvertimenti sul fatto che i politici del suo partito, Fratelli d’Italia, erano troppo apertamente nostalgici ...