Tessirificio PD | Ruotolo | Intervenga Roberti e annulli i congressi

(Di domenica 5 febbraio 2023) Tesserificio PD in Campania,: Abbiamo presentato formale ricorso e ci auguriamo che venga esaminato quanto prima Tesserificio PD: un vero scandalo si sta verificando in merito al presunto tesseramento gonfiato del PD in vista dei. Da un lato iconvocati senza il minimo preavviso richiesto dal regolamento dall’altro adesioni che mostrano inconguenze con la conta dei foti ottenuti alle elezioni. Questo denuncia Sandro Ruototo, portavoce del coordinamento regionale campano della mozione Schlein. Lo fa attraverso una nota stampa inviata in redazione. “Quello che si sta verificando a Salerno in queste ore è molto grave. Per questo chiediamo che la commissione regionale presieduta da Francoe quella nazionaleno rapidamente per annullare i ...