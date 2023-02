Tennis | prosegue lo scontro verbale Tsitsipas-Kyrgios! Il greco attacca | l’australiano risponde…

Leggi su oasport

(Di domenica 5 febbraio 2023) Stefanose Nick Kyrgios non si amano, su questo non c’è ombra di dubbio. I dueti hanno iniziato a beccarsi, l’uno contro l’altro, dopo quanto avvenuto nella scorsa edizione del torneo di Wimbledon. Un match (valevole per il terzo turno dei Championships) che segnò la definitiva rottura tra i due. Da una battuta da sotto delche, di sicuro, non fu gradita dal rivale, passando quindi per ilche scagliò una pallina per protesta contro gli spalti sfiorando anche uno spettatore, si scatenò il diverbio. Apriti cielo! Il nativo di Canberra chiese subito la squalifica diandando ad acuire i dissapori tra i due. La vittoria, com’è ben noto, andò proprio a Kyrgios che poi perse in finale contro Djokovic, ma il match tra i due a quanto pare non si è ancora concluso. ...