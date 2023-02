«Tendo a essere ben radicata | però poi mi perdo» racconta la nuova coprotagonista della serie cult Mare fuori | che da marzo sarà al Piccolo di Milano nel Romeo e Giulietta di Mario Martone

Leggi su iodonna

(Di domenica 5 febbraio 2023) «Everything happens for a reason, ogni cosa accade per un motivo» ripete la protagonista di The Fabelmans il film autobiografico di Steven Spielberg: il racconto di Lucrezia Guidone parrebbe confermarlo. «Al ginnasio ci portarono per una giornata all’interno del carcere di Pescara: una scelta non banale, soprattutto per una scuola privata gestita da suore… Ho provato una sensazione che da allora mi è rimasta dentro» ricorda l’attrice trentaseienne. Sbocciata con Luca Ronconi, diventata popolare con Fedeltà su Netflix e dal 2aldiindi, è oradi3, laambientata – appunto – in un istituto penale ...