Teen Ager or Die

(Di domenica 5 febbraio 2023) Lo stridere dei carrelli contro le superfici metalliche, il senso di abbandono di uno slide, la tavola che rotea sotto i piedi, le endorfine che riempiono il cuore, i muscoli e l’anima, ma solo se quell’anima appartiene allo skateboarding. Poi le giornate trascorse a imitare lo street style di Natas Kaupas, ad aspettare l’uscita del nuovo video della Bones Brigade, rivedere Trashin’ - Corsa al massacro 100 volte e a immaginarsi gli Stati Uniti d’America come una nazione diche ascoltano i Red Hot Chili Peppers in piccoli locali rissosi. L’adolescenza negli anni Ottanta nutrita da tutta questa linfa è un dono che non baratterei con niente al mondo. È un crescendo di ricordi e sensazioni uniche, come quando a giugno finiva la scuola e i bulli del quartiere diventavano tuoi amici solo perché riuscivi a fare qualche trick (evoluzione con la ...