Tali e Quali 2023 | il vincitore è Roy Paladini | il suo Michael Jackson conquista tutti

Il vincitore di2023 è Roy Paladini , che ha portato nello show di Carlo Conti l'imitazione di Michael Jackson . Il concorrente è arrivato secondo nella terza puntata di questa edizione di...Quinto ma anche ultimo sabato quello di ieri, 4 febbraio, cone C'è posta per te schierati l'uno contro l'altro, rispettivamente in onda sulla rete ammiraglia della Rai e sul canale principale di Mediaset. Lo show di Rai1 spin - off della versione ...

Tali e Quali, sfregio a Carlo Conti: “Sempre la stessa roba” Liberoquotidiano.it

Ascolti tv, chi ha vinto tra Tali e Quali e C'è posta per te Today.it

Ascolti tv, sabato 4 febbraio 2023: Tali e Quali (22.1%), C’è posta per te (29%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Chi ha vinto gli ascolti tv del sabato sera: C'è posta per te contro Tali e Quali Show Fanpage.it

Anche questo sabato la prima serata di Rai1 sarà nelle mani di Carlo Conti e del suo Tali e Quali Show per l’ultima puntata dell’edizione 2023. Dopo i buoni… Leggi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...