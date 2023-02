Raccogliere enormi quantità di carbonio riconvertendo piattaforme petrolifere nel Mare del Nord: è il fulcro del progetto Greendand, messo a ...... tanto più urgente e diffusa che nel passato, coscienza. Su questa sensibilità in ... ma stiamo vivendo unaepocale. Cultura pop I 100 milioni di dollari spesi per i primi nove ...

Svolta ambientalista in Danimarca: si riconvertono piattaforme petrolifere per stoccare Co2 - Luce Luce

La svolta ambientalista dell'Europa Quotidiano del Condominio

The Good Economy thegoodintown.it

Gli ambientalisti tedeschi sgomberati da Lützerath | il manifesto Il Manifesto

Le contraddizioni ambientaliste di Biden La Svolta

Sabato 4 febbraio a Milano è in programma un presidio ambientalista presso il presso il Palazzo della Regione Lombardia, per richiedere alla politica “una svolta radicale in tema di tutela dell’aria”.L’ambientalista matelicese e delegato regionale della Lac, Danilo Baldini, è tornato a difendere i lupi essendo convinto che "si sta sollevando una campagna mediatica per convincere della grande diffu ...