Sud Sudan | più di 100mila alla messa del Papa a Giuba

(Di domenica 5 febbraio 2023) In oltrepersone hanno partecipatodelal Mausoleo di, secondo le autorità locali. Tantissime persone hanno raggiunto le aree circostanti il Mausoleo per potere assistere ...

Quindi, Francesco incoraggia la popolazione: "Vi auguro di essere sale che si sparge e si scioglie con generosità per insaporire ilcon il gusto fraterno del Vangelo; di essere comunità ...E' l'annuncio del Papa al popolo del, accorso in massa per la messa al mausoleo "John Garang", ultimo appuntamento pubblico prima del congedo dal Paese. "Siamo sale della terra. Il sale ...

In tanti arrivano da lontano. Hanno fatto giorni di strada. A piedi. La polverosa Unity Avenue a Bahr al Jabal verso la cattedrale di Santa Teresa di Juba è l’ultimo tratto per partecipare… Leggi ...(Adnkronos) - In più di 70mila per la messa del Papa al Mausoleo di Giuba. Lo hanno fatto sapere le autorità locali. Tantissime persone hanno raggiunto le aree circostanti il Mausoleo per potere assis ...