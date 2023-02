Stranger Things 5 | Finn Wolfhard parla del resto del cast | “Abbiamo creato un legame speciale”

(Di domenica 5 febbraio 2023) Quando5 finiràe ildeldovranno salutare i loro personaggi. Tutti i protagonisti si sono conosciuti in giovane età e hanno attraversato l’adolescenza insieme. Ora che la serie sta per finire,risponde a qualche domanda da parte dei fan. In particolare, ce n’è una che riguarda il loro rapporto fuori dal set: “Non posso credere che questa quinta stagione sarà l’ultima. Qual è il tuo ricordo preferito sul set? Spero che rimaniate tutti amici”. “Si lo spero anche io. Non penso possa accadere il contrario poichéun. Non posso crederci che questa è l’ultima stagione ma quando questo succederà avrò 22 anni e ho iniziato a ...

Si tratta di una hit celeberrima, che è stata utilizzata anche in serie tv come '', 'Family Guy', 'Chuck' e 'South Park'. La rete tv CBS l'ha usata nel 2013 durante i funerali di ...Alla Funko Fair 2023 sono state annunciate nuove POP di, Darkwing Duck, What We Do in the Shadows e tanto altro LEGGI: One Piece: Funko annuncia tantissimi nuovi POP LEGGI: She - Hulk: Funko annuncia una nuova POP col costume da super ...

Vecna, l'ultimo villain di Stranger Things Esquire Italia

Funko Fair 2023: nuove POP di Stranger Things, Darkwing Duck, What We Do in the Shadows e tanto altro BadTaste.it TV

I doppiatori di Stranger Things nella nuova avventura di "Argonuts - Missione Olimpo" ilGiornale.it

Stranger Things, Finn Wolfhard supporta il coming out di Noah Schnapp Sky Tg24

Stranger Things 2: Charlie Heaton rimosso da una scena perché rideva in continuazione di Joe Keery Movieplayer

Alla Funko Fair 2023 sono state annunciate nuove POP di Stranger Things, Darkwing Duck, What We Do in the Shadows e tanto altro ...Dal 9 febbraio in sala il film d’animazione “Argonuts – Missione Olimpo”, con le voci della Space Family e dei doppiatori di “Stranger Things” Chiara e Mattia Fabiano: la nostra intervista ...