Stella Azzurra Roma sconfitta a Trapani

(Di domenica 5 febbraio 2023) , interrotta la striscia vincente –di scena a, per la ventesima giornata di campionato, con le due squadre alla ricerca di punti salvezza: a conquistarli al termine di un match non scintillante ma equilibratissimo è la Pallacanestro, vincente per 73-69. Primi due punti del match con l’appoggio di Matteo Ferrara, seguiti dalla tripla di Wilson per il break nel primo minuto dei neroti di 0-5. Quindi la replica siciliana in un inizio di gara frenetico ma contrassegnato da diversi errori, con un 6-0 interrotto dal gioco da tre punti sempre di Ferrara. Il match resta equilibrato, con Jacopo Giachetti a salire di colpi per il 10-12 capitolino a tre minuti e mezzo dal termine del primo quarto, che si chiude sul 14-13 per una...