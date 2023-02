Start list super-G combinata femminile Mondiali Courchevel Meribel 2023 | italiane in gara e pettorali

Leggi su sportface

(Di domenica 5 febbraio 2023) Ladel-G dellaaididi sci alpino: ecco il riepilogo delleine idi partenza per questo primo appuntamento iridato sulle nevi francesi. In attesa dello slalom di martedì, lunedì 6 febbraio è tutto pronto per il-G della, e ci sono tante ambizioni per le azzurre. Pettorale numero 3 per Sofia Goggia, numero 6 per Marta Bassino, 15 per Federica Brignone, 19 per Elena Curtoni. Queste le magnifiche quattro che vogliono cercare un piazzamento importante, se non la vittoria, che non è affatto proibitiva per le nostre. Di seguito ecco allora il ...