Stanno sfondando Putin | mossa diabolica per ribaltare la guerra

(Di domenica 5 febbraio 2023) Dato il prossimo arrivo alle forze ucraine di missili con portata di 150 km, ieri il vicepresidente del Consiglio di sicurezza del Cremlino, Dimitri Medvedev, ha sventolato ancora l'opzione nucleare, «in caso di attacco ucraino in profondità alla Crimea e ad altri territori della Russia». Fedele alla parte del falco ultras, ha detto: «La nostra risposta può includere ogni tipo di armi. E sarà una reazione rapida, dura e convincente». Medvedev ha ricordato: «Secondo la nostra dottrina, la Russia può usare armi nucleari se armi nucleari o altre di distruzione di massa vengono usate contro la Russia o suoi alleati, se riceve informazioni verificate sull'avvio di missili balistici verso la Russia o suoi alleati, in caso d'aggressione convenzionale se l'esistenza dello Stato è in pericolo». Lo Stato Maggiore ucraino conferma che l'esercito russo continua a premere su Bakhmut, aggirandola e ...