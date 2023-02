(Di domenica 5 febbraio 2023) "Siamo pronti per un'altra sfida che non sarà facile ma d'altra parte non ce ne sarà nemmeno una facile. Dobbiamo dimostrare che siamo compatti e che abbiamo la voglia, la forza e ladi ...

Invero, conclude"tante cose ci penalizzano ma dobbiamo essere sopra tutto perché è il campo che parla. E noi dobbiamo giocare ogni partita come se fosse l'ultima, dobbiamo crederci sempre, ...Ma non basta per centrare puntila Valsa Group che questa sera si issa da sola al secondo ... Modena comincia con Bruno - Lagumdzija, Ngapeth - Rinaldi,- Sanguinetti, Rossini. Il primo ...

Stankovic, contro Monza cattiveria e determinazione - Liguria Agenzia ANSA

Verso Monza-Sampdoria, sei difensori per Stankovic: sceglie Dejan ClubDoria46.it

Monza-Sampdoria: la conferenza di Stankovic Fantacalcio ®

Stankovic rivoluziona la sua Samp: fiducia a quattro nuovi innesti numero-diez.com

VIDEO / Inter Primavera, la doppietta di Stankovic jr contro il Napoli fcinter1908

Sampdoria, Stankovic chiede ai suoi più cattiveria sotto porta. L'allenatore punta a cambiare il campionato dei blucerchiati ..."Siamo pronti per un'altra sfida che non sarà facile ma d'altra parte non ce ne sarà nemmeno una facile. Dobbiamo ...