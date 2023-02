Stage truffa | promoter sottopagati e piramidi multilevel

Leggi su nuovasocieta

(Di domenica 5 febbraio 2023) “Cinque euro all’ora e se non vendi e non fai gli appuntamenti il titolare t’insulta”. E’ una delle tante testimonianze di donne di ogni età che, spesso in grande difficoltà, accettano di lavorare comecommerciale per operatori e agenzie che inondano il web di offerte. Premesso che non tutti gli operatori si comportano in questo modo. I “corretti” assicurano retribuzioni medie di 50 euro al giorno per promuovere cioccolatini, bevande, biscotti nei supermercati (anche la domenica), con un rimborso parziale per la benzina. Purtroppo, oltre a questi soggetti, vi è una giungla di operatori e agenzie senza scrupoli che, oltre a sfruttare i lavoratori, adottano sistemi vessatori per la dignità umana, tra continui controlli, pressioni e ingiurie. Si parla di un’attività in cui è ordinario un tourbillon di spostamenti per raggiungere strutture commerciali ...