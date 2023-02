Spreco alimentare | Pichetto “Rafforzare le buone pratiche”

Leggi su iltempo

(Di domenica 5 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Loreca danno all'ambiente e rappresenta un insostenibile costo energetico, oltre ad essere un peso etico della nostra società di fronte alla povertà. E' una realtà che riguarda tutti noi: coltivare, produrre, trasportare e conservare cibo che poi non mangeremo e getteremo via, con il relativo smaltimento, determina una catena di costi energetici che, a maggiore ragione oggi, non può essere accettata”. Lo afferma il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto, in occasione della Giornata nazionale contro lo. “Negli anni – ricorda– si è fatto tanto, anche sul fronte parlamentare con l'approvazione di una legge specifica, per arginare un fenomeno da numeri che restano comunque allarmanti: ...