Spreco alimentare | ogni anno un miliardo di tonnellate di cibo finisce nella pattumiera

Leggi su ildenaro

(Di domenica 5 febbraio 2023)nel mondo viene gettato complessivamente oltre undidi, pari al 17% di tutto quello prodotto, con un impatto devastante sull’ambiente e sull’economia, oltre che a sollevare un problema etico in una situazione in cui ci sono oltre 800 milioni di persone affamate nel mondo. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti in occasione in occasione della Giornata nazionale di prevenzione contro gli sprechi alimentari del 5 febbraio con iniziative nei mercati di Campagna Amica in tutta Italia. A guidare la classifica degli sprechi sono le abitazioni private dove si butta mediamente circa l’11% delacquistato mentre mense e rivenditori ne gettano rispettivamente il 5% e il 2%, secondo l’analisi della Coldiretti su dati Onu. Un fenomeno che ...