Spezia | Shomurodov | «Obiettivo salvezza Gotti? Ecco cosa mi ha detto»

(Di domenica 5 febbraio 2023) Eldor, attaccante dello, ha parlato prima del calcio d’inizio contro il Napoli: le dichiarazioni Eldor, attaccante dello, ha parlato a Sky Sport prima del match con il Napoli. LE PAROLE – «Io sono pronto, mi mancava giocare da titolare. Adesso voglio segnare, ma come primal’è centrare la. Ho parlato con mister, la primache mi haè che siamo come una grande famiglia e per me è importante». L'articolo proviene da Calcio News 24.

