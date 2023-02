Spezia | niente da fare con il Napoli | al Picco la capolista passa 3 - 0 - Sport - Calcio - lanazione it

Le Aquile resistono un tempo, poi un errore spiana la strada alla squadra di Spalletti. E scatta l'emergenza in difesa: Ampadu e Caldara, ammoniti, salteranno la gara di ...Al termine della partitaNapoli siparietto a Sky Sport tra l'opinionista ed ex giocatore Marocchi e Amir Rrahmani : ... seno mi arrabbiavo (ride, ndr), m a io veramente non ho visto. Ho ...

Spezia, niente da fare con il Napoli: al Picco la capolista passa 3-0 LA NAZIONE

"No, allo Spezia non interessa niente! E noi..." Sport Napoli News

Spezia-Napoli, Spalletti: «Non abbiamo fatto ancora niente. La storia si scrive al momento giusto» ilmessaggero.it

Niente Holm, Shomurodov titolare. Gotti pronto a lanciare Wisniewski CittaDellaSpezia

Lorieri: "La squadra ha dato tutto, ora testa all'Empoli" Spezia Calcio Sito Ufficiale

"Niente da fare: il Napoli è un branco di squali, gira intorno alla preda sino a quando non trova il momento giusto per attaccare. E quando vede il sangue, attacca. Segna su rigore Kvarathskelia poi ..."Niente da fare: il Napoli è un branco di squali, gira intorno alla preda sino a quando non trova il momento giusto per attaccare. E quando vede il sangue, attacca. Segna su rigore Kvarathskelia poi ...