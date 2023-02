Spezia-Napoli | si prevede la presenza di circa 700 tifosi azzurri

... gli scenariDopo le sconfitte con ilin campionato e con la Cremonese in Coppa Italia, la ... si trova lontano dalla Capitale, a La. Zaniolo ha richiesto e ottenuto di restare a riposo con ...La domenica di Serie A prevede soltanto quattro partite in programma: si parte alle 12:30 con ilsempre più in fuga che non dovrebbe avere problemi sul campo delloindebolito dalla ...

Serie A: Spezia-Napoli, formazioni Agenzia ANSA

Spezia-Napoli, Spalletti in campo con gli stessi undici visti contro la Roma (CorSport) - ilNapolista IlNapolista

Spezia-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv la Repubblica

Pronostici calcio, Spezia-Napoli: un gol di Osimhen vale 1.90 La Gazzetta dello Sport

Spezia-Napoli, dove vedere la partita in tv: gli orari Sky Sport

La Gazzetta dello Sport ha svelato dei numeri relativi a Victor Osimhen, attaccante del Napoli: "Oggi dovesse segnare, raggiungerà il suo record personale di gol in Serie A, quota 15. In Liguria ha gi ...Il ballottaggio con Ospina, la valigia pronta e quel 3-2: sembra trascorsa un’eternità, invece è storia di un’estate fa ...